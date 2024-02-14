Tunceli Valiliği'nden 'maden faciası' kararı: Erzincan'a geçişler 18 Şubat'a kadar yasak

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Şubat 2024 11:45 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 11:51 - Güncelleme:

Maden, Erzincan, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği, madende toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan'a geçişleri 18 Şubat'a kadar kısıtladı. Valilikten yapılan açıklamada, geçiş kısıtlamasının bu gece saat 00.01'den itibaren başlayacağı belirtildi.