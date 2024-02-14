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    • Tunceli Valiliği'nden 'maden faciası' kararı: Erzincan'a geçişler 18 Şubat'a kadar yasak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tunceli Valiliği&#039;nden &#039;maden faciası&#039; kararı: Erzincan&#039;a geçişler 18 Şubat&#039;a kadar yasak
    Maden, Erzincan, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tunceli Valiliği, madende toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan'a geçişleri 18 Şubat'a kadar kısıtladı. Valilikten yapılan açıklamada, geçiş kısıtlamasının bu gece saat 00.01'den itibaren başlayacağı belirtildi.

    Erzincan'ıın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

    Tunceli Valiliği ise toprak kaymasının ardından Erzincan'a geçişleri 18 Şubat'a kadar kısıtladı.

    Valilikten yapılan açıklama şöyle:

    "5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde KISITLANMASI kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MadenErzincan
    Haberler > Gündem > Tunceli Valiliği'nden 'maden faciası' kararı: Erzincan'a geçişler 18 Şubat'a kadar yasak
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