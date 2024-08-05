Turistleri kandırıp soymuşlar! Beyoğlu'ndaki 'yüksek hesap' çetesine operasyon

Beyoğlu’nda “adres sorma” ve “fotoğraf çektirme” gibi bahanelerle iletişime geçilen turistlerin ucuz alkol ve masaj gibi argümanlarla eğlence mekânlarına götürülerek yüksek hesap ödetilmesi ve yağmalanmasına ilişkin 29 sanık hakkında dava açıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi ve civarında gece kulübü adı altında faaliyet gösteren bazı mekânlarda hanutçu olarak çalışan kişilerin “adres sorma” ve “fotoğraf çektirme” gibi bahanelerle turistlerle iletişime geçtikleri, eğlence yerlerinde yüksek hesap ödetilip zorla paraları alınan turistlerin yağmalandığı iddiaları üzerine 29 sanık hakkında dava açıldı.

İddianamede, Beyoğlu’nda gece kulübü adı altında faaliyet gösterdiği izlenimi veren mekânlardaki organize suç örgütü elebaşı ile üyelerinin cebir, şiddet ve tehdit kullanarak haksız ekonomik çıkar sağlamaya çalıştığı belirtildi. Eğlence mekânlarında “hanutçu” olarak çalışan suç örgütü üyesi sanıkların “çakmak isteme, adres sorma, fotoğraf çekilme” gibi bahanelerle iletişime geçtiği yerli ve yabancı 16 turisti, ucuz alkol ve masaj gibi vaatlerle söz konusu eğlence mekânlarına götürdüğü anlatılan iddianamede, burada turistlere isteklerinin dışında çeşitli içecekler ikram edildiği aktarıldı.

"POLİSE GİTME" TAKİBİ

Yüksek hesap ödeyen ve zorla paraları alınan turistlerin, mekânlardan ayrıldıktan sonra polise gidip gitmediğini görmek amacıyla fiziksel takibe alındığı belirtilen iddianamede, polis merkezine yönelen mağdurların arkasından giden sanıkların paranın bir kısmını geri ödeme teklifinde bulunduğu veya kendilerinin polisle hareket ettiğini öne sürerek turistleri vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, bu tür yerlerin idari işlemler sonucu kapatıldığı ancak daha sonra farklı isimler ve farklı adreslerde tekrar açıldığı, kimi iş yerlerinin aynı adreste tabela ve ruhsat değişikliği yaptığı ifade edildi. İddianamede, ifadesine yer verilen müştekilerden Hamid Latif, götürüldüğü eğlence mekânına girer girmez 5-6 kişilik bir grup tarafından bir köşeye çekildiğini ve çantasından zorla 450 avro, 400 dolar ve 400 Suudi Arabistan riyalinin alındığını ifade etti.

Sanıklardan işletmenin mesul müdürü S.T. ise mekâna getirilen müşterilerin masasına kadınların oturtulduğunu, mağdurlar sipariş vermese de alkol servisi yapıldığını, hesaba itiraz edilmesi durumunda da etrafı çevrilen mağdura baskı yapıldığını anlattı. 29 sanığın 2 yıl 6 ay ile 215 yıl arasında değişen zamanlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması eylülde görülecek.