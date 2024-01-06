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Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'de PKK hedeflerini vurdu
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kandil'de bulunan PKK hedeflerini yoğun bir şekilde vuruyor.
Terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Türk ordusu, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kandil'de bulunan PKK hedeflerini yoğun bir şekilde vuruyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı ve kahraman askerlerimizin zorlu şartlarda gösterdiği mücadeleden fotoğraflar yayımlandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1743616107808723429
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi