Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'de PKK hedeflerini vurdu

6 Ocak 2024 18:17 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 18:42

Terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Türk ordusu, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kandil'de bulunan PKK hedeflerini yoğun bir şekilde vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı ve kahraman askerlerimizin zorlu şartlarda gösterdiği mücadeleden fotoğraflar yayımlandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1743616107808723429