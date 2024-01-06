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    Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'de PKK hedeflerini vurdu

    Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kandil'de bulunan PKK hedeflerini yoğun bir şekilde vuruyor.

    Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil&#039;de PKK hedeflerini vurdu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Türk ordusu, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kandil'de bulunan PKK hedeflerini yoğun bir şekilde vuruyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı ve kahraman askerlerimizin zorlu şartlarda gösterdiği mücadeleden fotoğraflar yayımlandı.

    https://twitter.com/tcsavunma/status/1743616107808723429

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TskKandil
    Haberler > Gündem > Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'de PKK hedeflerini vurdu
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