Türk Yıldızları uçağı düşmüştü: Konya şehidine son görev

Konya'da, dün Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının şantiye alanına düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Güven'in cenazesi, Konya Havaalanı'nda düzenlenen törenle memleketi Aydın’a uğurlandı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 eğitim uçağı (Türk Yıldızları uçağı) dün, eğitim uçuşu sırasında üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit Ercan Güven için Konya Havaalanında uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehit Uzman Çavuş Güven’in özgeçmişi okundu, daha sonra dua edildi.

Duanın ardından şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesi törenle memleketi Aydın’a uğurlandı.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve askeri erkan katıldı.

NE OLMUŞTU?

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 eğitim uçağının (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisinde şantiye alanına düşmesi sonucu pist onarım çalışması yapan 1 askeri personel şehit olurken, 1 personel de yaralandı. İniş sırasında düşen uçağın pilotu Binbaşı Şükrü Gümüş ise paraşütle atlayarak kurtuldu. Öte yandan, uçak kazasıyla ilgili 2 cumhuriyet savcısı ile 1 başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.