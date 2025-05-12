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Türkiye'den Ekvator'da 11 askerin öldüğü saldırıya kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;den Ekvator&#039;da 11 askerin öldüğü saldırıya kınama
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ekvator'un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi

Ekvator'un Orellana eyaletinde 11 asker ormanda kaçak madenciliğe karşı operasyon yürütürken şu anda Kolombiya hükümetiyle barış görüşmeleri yürüten FARC'ın muhalif kanadı olan Sınır Komandoları olarak bilinen grup tarafından patlayıcılar, el bombaları ve ateşli silahlarla saldırıya uğradı.

Ekvator Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkenin Amazon bölgesinde bir pusuda 11 askerin ölümü üzerine 10 Mayıs Cumartesi günü üç günlük ulusal yas ilan etti. Ekvator'da yaşanan saldırıya Türkiye'den kınama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Ekvator'un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyla alakalı kınama mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Ekvator'un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvator halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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