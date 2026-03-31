Türkiye, İsrail Meclisi'nde (Knesset) Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasanın kabul edilmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, karar "İşgalci güç İsrail’in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür" sözleri ile kınandı.

Türkiye'den İsrail'in skandal idam kararına sert tepki

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz.

İşgalci güç İsrail’in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür.

Başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu işgalci güç İsrail’in ırkçı ve hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz.

