Türkiye'nin 228 metrelik denizdeki yeni gücü Mersin'de

- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin 228 metrelik denizdeki yeni gücü Mersin&#039;de
Türkiye'nin deniz filosuna katılan yeni sondaj gemilerinden 228 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki 'West Draco' isimli gemi Mersin'e ulaştı. Gemi, Akdeniz'de yaklaşık 1 mil açığa demirledi.

Türkiye'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi 'West Draco' Akdeniz'deki ilk durağına ulaştı. Gemi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi sınırlarındaki limanın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Yaklaşık bir hafta bulunduğu yerde kalması beklenen gemiyle ilgili gerekli bazı işlemlerin yapılmasından sonra limana yanaşacağı bildirildi.

Türkiye'nin 228 metrelik denizdeki yeni gücü Mersin'de - 1. Resim

12 BİN METREYE KADAR SONDAJ YAPABİLİYOR

Dünyanın en gelişmiş 7'nci nesil derin deniz sondaj gemileri arasında yer alan 'West Draco'nun 12 bin metreye kadar sondaj yapabildiği öğrenildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) güçleri arasına katılan geminin limana yanaşmasının ardından gerekli çalışmaların yapılacağı, daha sonra belirlenecek takvime göre Akdeniz'deki çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan 'West Draco'nun ikizi olarak bilinen ve Türkiye tarafından satın alınan 6. gemi olarak kayda geçen 'West Dorado'nın da ilerleyen zamanda yola çıkacağı ifade edildi.

