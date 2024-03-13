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Türkiye'yi yasa boğmuştu: Nur Elif'in açlıktan ölümüyle ilgili 3 kişiye müebbet talebi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;yi yasa boğmuştu: Nur Elif&#039;in açlıktan ölümüyle ilgili 3 kişiye müebbet talebi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu, 6 yaşındaki Nur Elif Tiktik'in açlıktan ölümüyle ilgili görülen davada mütalaa açıklandı. Tutuklu yargılanan babaanne, hala ve amca hakkında 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eskişehir’de 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in eziyet görerek ve aç kalarak hayatını kaybettiği iddiasıyla Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü celsesinde, tutuklu sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Nur Elif’in annesi Sibel Tiftik, babası Gökhan Tiftik ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca Sibel Tiftik’in babası Ali Tiftik de duruşmaya SEGBİS ile tanık olarak bağlandı.

Türkiye'yi yasa boğmuştu: Nur Elif'in açlıktan ölümüyle ilgili 3 kişiye müebbet talebi - 1. Resim

'AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜNE İNANMAK İSTEMİYORUM'

Duruşmada tanık olarak ifade veren Sibel Tiftik’in babası Ali Tiftik, “Ben çocukların açlıktan öldüğüne inanmıyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Evlerine hiç gelip gitmedim. Ben Bursa’da yaşıyorum. Fakat yeğenlerim ve Cihangül'ün çocuklarımı aç bırakacaklarını düşünmüyorum. Nur ölmeden 3-4 ay önce Eskişehir’e gelmiştim. Sibel cezaevindeyken Nur’u yanımda Bursa'ya götürmemi istemişti. Ben de Deniz’le konuştum. Nur’u götürmek istedim. Çocuklar benimle Bursa'ya gelmek istemediler. Benim gördüğüm kadarıyla halası onlara iyi bakıyordu. Süreç içerisinde onları bir daha görmedim."

Türkiye'yi yasa boğmuştu: Nur Elif'in açlıktan ölümüyle ilgili 3 kişiye müebbet talebi - 2. Resim

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen hala Deniz T., “Amcam doğru söylüyor. Yeğenlerim amcamda da kaldı. Bende de kalmıştı” dedi.

3 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Cumhuriyet Savcısı, dosya hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Nur Elif Tiftik’in ölümüne ilişkin olarak, Cihangül Kurumlu, Deniz Tiftik ve Sezer Tiftik hakkında, ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunuldu.

Türkiye'yi yasa boğmuştu: Nur Elif'in açlıktan ölümüyle ilgili 3 kişiye müebbet talebi - 3. Resim

Ayrıca Cihangül Kurumlu’nun ve Deniz Tiftik’in ‘Çocuğa karşı eziyet’ suçundan en üst hadden cezalandırılması talep edildi. Mütalaa hakkında konuşan anne Sibel Tiftik ve baba Gökhan Tiftik, “Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

Duruşma 2 Nisan tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

2022 yılı Aralık ayında meydana gelen olayda, cezaevinde bulunan Sibel ile Gökhan Tiftik çiftinin çocukları Nur Elif (6), Y. (10) ve M. (13), hala Deniz Tiftik, amca Sezer Tiftik ile babaanne Cihangir Kurumlu’ya ait Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’ndeki evde yaşamaya başladı.

14 Aralık’ta solunum yetmezliği ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan 6 yaşındaki Nur Elif, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik’in eziyet gördüğü ve aç bırakıldığı tespit edildi.

Türkiye'yi yasa boğmuştu: Nur Elif'in açlıktan ölümüyle ilgili 3 kişiye müebbet talebi - 4. Resim

Olayla ilgili başlatılan incelemenin ardından çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hala ile amca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Nur Elif Tiftik’in babaannesi Cihangül Kurumlu ise olaydan 4 gün sonra yakalandı ve tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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