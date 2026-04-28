Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan S.K., mahkemede tutuklandığını öğrendikten sonra camdan atladı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde edinilen bilgilere göre S.K.'nın adresinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KOŞARAK CAMDAN ATLADI

İddiaya göre, gece saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği öne sürülen S.K., sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandığını öğrenince panik halde koşarak adliye binasının camından kendini aşağı bıraktı.

DURUMU KRİTİK

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

