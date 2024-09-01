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Uşak'ta her yeri su bastı, o ise ellerini açıp dua etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uşak'ta sağanak yağış sonrası yollar, iş yerleri ve bazı evleri su basarken, Ünalan Mahallesi'nde bodrum katını ve bahçesini su basan apartmanın birinci katındaki evinin balkonunda küçük çocuğun dua etmesi dikkati çekti.

Su birikintileri sebebiyle İzmir-Uşak kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, bu sırada uzun araç kuyruğu oluştu.

Kara yolunun özellikle 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı ile Selçuklu Köprülü Kavşağı yakınlarında oluşan su birikintileri yüzünden araçlar ilerleyemedi.

Sürücüler, çevredekilerin ve polislerin yardımıyla araçlarını iterek su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

Uşak'ta her yeri su bastı, o iki avcunu açıp dua etti - 1. Resim

AVUÇLARINI AÇIP DUA ETTİ

Ünalan Mahallesi'nde bodrum katını ve bahçesini su basan apartmanın birinci katındaki evinin balkonunda küçük çocuğun dua etmesi dikkati çekti.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Bazı esnaf ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

İzmir-Uşak kara yolu, su birikintilerinin tahliye edilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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