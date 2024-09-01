Uşak'ta her yeri su bastı, o ise ellerini açıp dua etti

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Eylül 2024 20:26 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 20:43 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Uşak'ta sağanak yağış sonrası yollar, iş yerleri ve bazı evleri su basarken, Ünalan Mahallesi'nde bodrum katını ve bahçesini su basan apartmanın birinci katındaki evinin balkonunda küçük çocuğun dua etmesi dikkati çekti.

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