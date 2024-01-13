Uzman isim ilerleyen saatleri işaret etti, İstanbul'a 'organize' yağışlar geliyor

13 Ocak 2024 10:51 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 11:02

Yaklaşık bir haftadır yurt genelinde etkili olan soğuk hava sürüyor. Batıda yer yer etkisini gösteren kuvvetli sağanak ve hafif kar, bugün yerini açık havaya bıraktı. İstanbul'da ise günün ilerleyen saatlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji birçok kentte sarı ve turuncu uyarı verirken; Marmara'da gizli buz ve don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi bulunuyor. İşte 13 Ocak 2024 günün hava durumu tahminleri ve son gelişmeler...

BUGÜN (13 OCAK 2024) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GİZLİ BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.

Öte yandan hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diger yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

11 KENTTE SARI VE TURUNCU UYARI

Ağrı, Trabzon ve Giresun'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, 8 kentte de turuncu kodlu alarm verdi. Uyarı alan iller şöyle: Bitlis, Hakkari, Rize, Şırnak, Van, Siirt, Muş ve Artvin.

İSTANBUL İÇİN İLERLEYEN SAATLERE DİKKAT!

Hava durumuna dair tahminleriyle sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Kerem Ökten, İstanbul'da bugün kar yağışı beklediğini bir kez daha dile getirdi.

Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Herkese Günaydın. Karadeniz üzerinden gelen kütleler İstanbul'a ilçe ilçe kar yağışı bırakıyorlar. İlerleyen saatlerde daha organize yağışlar gelecek..."

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu