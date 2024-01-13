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    Uzman isim ilerleyen saatleri işaret etti, İstanbul'a 'organize' yağışlar geliyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meteoroloji 14 Ocak 2024 günün hava durumu tahminlerini paylaştı, kar ve sağanak beklenen iller belli oldu. Kerem Ökten İstanbul için günün ilerleyen saatlerini işaret ederken, Meteoroloji birçok kenti sarı ve turuncu kod ile uyardı.

    Uzman isim ilerleyen saatleri işaret etti, İstanbul&#039;a &#039;organize&#039; yağışlar geliyor
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yaklaşık bir haftadır yurt genelinde etkili olan soğuk hava sürüyor. Batıda yer yer etkisini gösteren kuvvetli sağanak ve hafif kar, bugün yerini açık havaya bıraktı. İstanbul'da ise günün ilerleyen saatlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji birçok kentte sarı ve turuncu uyarı verirken; Marmara'da gizli buz ve don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi bulunuyor. İşte 13 Ocak 2024 günün hava durumu tahminleri ve son gelişmeler...

    BUGÜN (13 OCAK 2024) HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    GİZLİ BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

    Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.

    Öte yandan hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diger yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

    11 KENTTE SARI VE TURUNCU UYARI

    Ağrı, Trabzon ve Giresun'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, 8 kentte de turuncu kodlu alarm verdi. Uyarı alan iller şöyle: Bitlis, Hakkari, Rize, Şırnak, Van, Siirt, Muş ve Artvin.

    İSTANBUL İÇİN İLERLEYEN SAATLERE DİKKAT!

    Hava durumuna dair tahminleriyle sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Kerem Ökten, İstanbul'da bugün kar yağışı beklediğini bir kez daha dile getirdi.

    Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Herkese Günaydın. Karadeniz üzerinden gelen kütleler İstanbul'a ilçe ilçe kar yağışı bırakıyorlar. İlerleyen saatlerde daha organize yağışlar gelecek..."

    Uzman isim ilerleyen saatleri işaret etti, İstanbul'a 'organize' yağışlar geliyor

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ADANA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 0°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KAYSERİ °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    TRABZON °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    ERZURUM °C, -3°C
    Çok bulutlu

    VAN °C, 3°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    GAZİANTEP °C, 7°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuKar Yağışıİstanbul
    Haberler > Gündem > Uzman isim ilerleyen saatleri işaret etti, İstanbul'a 'organize' yağışlar geliyor
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