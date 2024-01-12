Meteoroloji'den 4 ile yoğun kar yağışı uyarısı! Orhan Şen'den İstanbul için son tahmin geldi! İşte 5 günlük hava durumu

12 Ocak 2024 19:57 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 20:45

Türkiye, hafta içinden itibaren hem Balkanlar hem de Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin batısında etkili olan soğuk hava dalgası bir çok şehirde etkisini gösterdi. Mega kent İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 şehir için bugün ve yarın sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Meteoroloji aynı zamanda 4 ilde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

12 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminine göre Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları 10-11 derece birden düştü.

Meteoroloji, 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbir alınması çağrısı yaptı.

4 İLE YOĞUN KAR ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz için yoğun kar alarmı verdi. Yapılan açıklamaya göre Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de bu akşam saatlerinden itibaren kar şiddetini artıracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de konuyla ilgili olarak vatandaşları uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu (13-19 Ocak) tahminini de paylaştı. Meteoroloji'nin aktardığına göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar gününden itibaren ise hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

İSTANBUL'A KAR FIRTINASI GELİYOR

Mega kent İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarı yapıldı.

AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi. Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu.

ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL İÇİN KAR TAHMİNİ

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. Daha önceki yorumlarında Cuma gününe işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da şu anda karın sadece soğunu yaşıyoruz. Anadolu'da ise yoğun kar yağışı devam ediyor. İstanbul'da maalesef sadece soğununu hissediyoruz. Bir de bugün İstanbul'da fırtınaya yaklaşan poyraz var. Kar yağışına gelince. Kar maalesef İstanbul'da yok. Öğle saatlerinden sonra boğaz ve Anadolu yakasında karla karışık yağmur görülecek.

İstanbul'un Boğaz ve Anadolu yakası öğleden sonra ve akşam karla karışık yağmurlu rüzgar poyrazdan kuvvetli 6 derece.

Çok dikkatli baktığınız takdirde yağmur tanecğinin içinde kar görebilirsiniz."