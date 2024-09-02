Uzman isimden kritik uyarı! Kapı pencere açılmıyorsa obruk riski var

Küresel iklim değişikliği sebebiyle artan kuraklığa bağlı olarak yer altı sularının çekilmesi, Konya Ovası’nda oluşan obrukların sayısını gün geçtikçe artırırken, tehlike yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fethullah Arık, bölgedeki su seviyesinin hızla düştüğünü belirterek “1960’lı yıllarda yüzeyde olan su, günümüzde 70-80 metre derinlikte. Bunun temel sebebi yağışların azlığı ve aşırı su kullanımı” dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ- Obruk oluşumu sürecinde bazı belirtilerin gözlenebildiğini ancak bazen hiç belirti göstermeden ani çökmelerin olabildiğini söyleyen Arık “Bazen yüzeyde yavaş yavaş çökerek bir çukurluk oluşabiliyor. Yine, arazide sıralı çukurluklar, yerleşme alanları içerisinde betonda ve asfaltta çatlaklar, kırıklar, dairesel çukurluklar, elektrik direklerinde eğilmeler obruk belirtisi. Bazen yeraltından sesler gelebiliyor, sular bulanıklaşabiliyor. Bunlar da belirti olarak sayılabilir. Ancak bazen hiçbir belirti göstermeden aniden çöken obruklar da var” bilgisini paylaştı.

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Obruk oluşumlarının yerleşim yerlerine yakınlaşmasıyla, bölge halkının da tehlikede olduğuna dikkat çeken Arık, şu uyarılarda bulundu: Evlerin duvarlarında yarılmalar veya çatlaklar oluşmuşsa, zeminde bir obruk meydana gelmiş olabilir. O güne kadar düzgünce açılan kapı ve pencereler, açılmayabilir ya da çekmeceler sıkışabilir. Vatandaşlar bu belirtileri gördüğü zaman bir çökmeden şüphelenmeli, konutlarından hemen ayrılmalı. Bu aşamada, afet sigortası yaptırmak da önemli.