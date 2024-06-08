Vahdettin Köşkü'nde Gazze Zirvesi... Erdoğan, D-8 Dışişleri Bakanları ile görüştü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.
Zirve Vahdettin Köşkü'ndeki , basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı