Vahdettin Köşkü'nde Gazze Zirvesi... Erdoğan, D-8 Dışişleri Bakanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.

Zirve Vahdettin Köşkü'ndeki , basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.