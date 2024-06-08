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Vahdettin Köşkü'nde Gazze Zirvesi... Erdoğan, D-8 Dışişleri Bakanları ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Vahdettin Köşkü&#039;nde Gazze Zirvesi... Erdoğan, D-8 Dışişleri Bakanları ile görüştü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde D-8 Zirvesi... Erdoğan, Dışişleri Bakanları ile görüştü - 1. Resim

Zirve Vahdettin Köşkü'ndeki , basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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