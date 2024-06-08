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Vapurda dengesini kaybedip denize düştü! Kurtarılma anı kameraya yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Anadolu Yakası'na doğru seyir halinde olan Üsküdar vapurunda bir yolcu dengesini kaybedip denize düştü. Denizde panik halde çırpınan yolcuyu kıyı emniyet ekipleri kurtardı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'dan Avrupa Yakası'na geçmek için vapur seferini kullanan bir vatandaşın başına talihsiz bir kaza geldi. Vapurun baş kısmında denizi izleyen yolcu, dengesini kaybedip düştü. Bir an yaşanan olayda ölümle adeta burun buruna gelen vatandaş için kıyı emniyet ekipleri seferber oldu.

Vapurda dengesini kaybedip denize düştü! Kurtarılma anı kameraya yansıdı - 1. Resim

BOTLA KURTARILDI

Denizde çırpınan yolcuyu kurtarmak için vapurdaki vatandaşlar denize can simidi attı. Denize düşen yolcuyu kurtarmak için kıyı emniyet ekipleri devreye girdi. Ekipler, denizde çırpınan yolcuyu bota alarak karaya çıkardı. O anlar vapurdaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vapurda dengesini kaybedip denize düştü! Kurtarılma anı kameraya yansıdı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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