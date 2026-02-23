Aydın'ın Efeler ilçesinde ekiplerin durdurduğu araçtan 385 litre tağşiş zeytinyağı ile 4 bin litre etiketsiz bitkisel karışım yağ ele geçirildi. Aracın bir işletmeye ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili idari işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmeye ait aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 bin litre etiketsiz bitkisel karışım yağ, 385 litre tağşiş zeytinyağı ve 40 kilogram etiketsiz incir ele geçirildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Ekiplerin dikkati kirli oyunu bozdu

İDARİ İŞLEM UYGUNLANDI

Olayla ilgili araç sürücüsü ve işletme hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç sürücüsüne ehliyeti yanında bulundurmamaktan ve tonaj aşımından idari para cezası uyguladı. Ayrıca Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aydın Vergi Dairesi ekiplerince de idari işlemler yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası