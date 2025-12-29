VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Erden Timur için tutuklama talebi! Dosyası bahis ve şike soruşturmasından ayrıldı

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 10'u tutuklandı, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası