Yabancı öğrencilere ayrımcılık yapana ceza

Yabancı öğrencilere yönelik dili, dini, ırkı, rengi üzerinden yapılan ayrıştırıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü söylem ve eylemlere ceza geliyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son zamanlarda uluslararası öğrencilere yönelik yürütülen karalama kampanyalarına karşı kamuoyunda bu konuda farkındalığı artırmak için art arda açıklamalar yaparken, yeni tedbirler almayı da planlıyor.

Eğitim kalitesi ve çok kültürlü hayat geleneği gibi birçok olumlu niteliğiyle uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına giren Türkiye’yi, küresel bir eğitim merkezi hâline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlara karşı harekete geçilecek.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

YÖK’ten edinilen bilgilere göre, uluslararası öğrencilere yönelik dili, dini, ırkı, rengi üzerinden yapılan, ayrıştırıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü söylem ve eylemlere yönelik yeni adımlar atılacak. YÖK yetkilileri, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz gayriinsani tutumlardan dolayı duyulan rahatsızlıkların Adalet Bakanlığına iletildiğini söyledi. Bu doğrultuda, uluslararası öğrencilere yapılan ayrımcı davranışlara karşı bir yaptırım uygulanması söz konusu olacak.

Yetkililer, bu konunun öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilemesinden dolayı üzerine gidilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çekti. Son dönemde YÖK’ün bu konuda art arda açıklamalar yapmasının, kamuoyunda bir karşılık bulduğunu belirten yetkililer, üniversitelerin de yaptığı açıklamalarla farkındalığın artmaya başladığını dile getirdi.