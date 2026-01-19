Hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları hızla yükselirken, günlerdir etkili olan kar yağışı batı bölgelerde etkisini yitirecek. Doğu bölgelerde ise kar yağışının aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış bekleniyor. Perşembe gününden itibaren özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların artışa geçeceği öngörülüyor.

Yalancı bahar geliyor! İstanbul ve İzmir’de sıcaklıklar 10 derece artacak

Yapılan değerlendirmelerde, yarından itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer ise üzerine çıkacağı belirtildi.

Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, batı ve iç kesimlerde hava yumuşarken, doğu bölgelerde kış şartlarının bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu ve çevresinde yer yer kar yağışlarının devam edeceği, ancak yağışların önceki günlere kıyasla daha zayıf ve aralıklı olacağı belirtiliyor. Cumartesi gününden itibaren doğu bölgelerde de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması ve mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.

