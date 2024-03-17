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Haberler > Gündem > Yankesiciye film gibi suçüstü! Polis anında yakaladı, o anlar kamerada

Yankesiciye film gibi suçüstü! Polis anında yakaladı, o anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şişhane Meydanı'nda filmleri aratmayacak bir suçüstü yaşandı. Kadınların yanına yaklaşarak çantalarından telefonlarını çalan kadın bir yankesici, polis tarafından anında yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda bir süre Taksim’deki mağazalarda kalabalığı fırsat bilen kadın, hedef aldığı kadınların üstlerinden ve çantalarından cep telefonlarını yankesicilik yoluyla çaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri, mağazanın kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda yankesici hırsızın emniyette hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Nur Sultan K. olduğunu tespit edildi. 

Yankesiciye film gibi suçüstü! Polis anında yakaladı, o anlar kamerada - 1. Resim

KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇALDI, POLİS HEMEN YAKALADI

Genellikle kalabalık yerlerde hırsızlık yapan kadını takibe alan güven timleri, Şişhane Meydanı’nda bir turiste yaklaştığını gördü. Bunun üzerine göz takibine alan polis, kadının turist Bhumika Madhukar Sapre’nin çantasından iki denemede yaklaşık 75 bin lira değerinde olan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Bunu gören kadın güven timi, koşarak yankesicilik kadının yanına yaklaştı. Hırsızı kolundan yakalayan güven timleri, telefonu da sahibine teslim etti.

Yankesiciye film gibi suçüstü! Polis anında yakaladı, o anlar kamerada - 2. Resim

YANKESİCİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan yankesici Nur Sultan K. emniyete götürülerek ifadesi alındı. Adli işlemleri yapılan kadının, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü de bir mağazada kadının telefonunu çaldığı ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen Nur Sultan K. çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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