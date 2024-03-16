Yasa dışı bahise geçit yok! Suç örgütü elebaşı 'Sait Emiri' İzmir'de yakalandı

İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan 'Sait Emiri', düzenlenen 'Kartel-6' operasyonuyla İzmir'de yakalandı.

Organize suç örgütleriyle mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Birçok kentte yapılan çalışmalarla örgütler çökertiliyor, elebaşları gözaltına alınıyor. Son operasyon ise İzmir'de gerçekleşti.

İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan 'Sait Emiri', düzenlenen 'Kartel-6' operasyonuyla İzmir'de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona dair şu bilgileri paylaştı:

BİNLERCE DOLAR VE 15 ŞİRKETE EL KONULDU

"İstanbul Başsavcılığımız, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir’de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı.

Operasyonlar sonucu; 120 bin dolar, 80 bin Euro, 500 bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."