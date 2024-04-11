Yer Diyarbakır Bağlar... Kar maskeli 2 kişi otomatik silahla kahvehaneyi bastı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kar maskeli 2 kişi otomatik silahla kahvehaneyi bastı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde motosikletle bir kahveye gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerisinde yarı otomatik silahla havaya doğru ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, bu sabah Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak'ta bir kahve önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Akşam saatlerinde, kar maskeli iki kişi olay yerine motosikletle geldi. Kahvenin içine giren şüpheliler, "kardeşlerini kimin bıçakladığını" sordu.

Ardından saldırganlar yarı otomatik silahlarıyla havaya birkaç el ateş ederek dışarı çıktı. Şüpheliler, daha sonra kahvenin önünde de birkaç el ateş edip, geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olayla yaralanan olmazken panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.