Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yer Esenyurt... Polisin koç başı ile girdiği evden uyuşturucu fışkırdı

Yer Esenyurt... Polisin koç başı ile girdiği evden uyuşturucu fışkırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yer Esenyurt... Polisin koç başı ile girdiği evden uyuşturucu fışkırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve silah mermisi ele geçirildi.

Esenyurt asayiş olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ambulans ekiplerinin darp edildiği ilçeden uyuşturucu fışkırdı. Polis ekiplerinin koç başı ile baskın düzenlediği bir evde çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve silah mermisi ele geçirildi.

POLİS KOÇ BAŞI İLE EVE GİRDİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satışı ile ilgili bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polis ekipleri koçbaşı kullanarak eve girdi.

Yer Esenyurt... Polisin koç başı ile girdiği evden uyuşturucu fışkırdı - 1. Resim

EV DEĞİL UYUŞTURUCU DEPOSU

Evde 2 şüpheli E.G. ve S.D. yakalandı. Ev içerisinde yapılan aramalarda ise toplam 5 kilo 550 gram narkotik madde, 3 adet hassas tartı, 170 adet sentetik ecza hap, 259 adet fişek, 5 adet cep telefonu ve 131 bin 885 lira para ele geçirildi.

2 KİŞİ EMNİYETTE

2 şüpheli yakalanan malzemelerle birlikte emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da bir devir sona erdi! Wilfried Zaha'nın yeni takımı ve bonservis bedeli açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alevler bu kez İstanbul'dan yükseldi! Yangının evlere sıçramaması için müdahale sürüyor - Gündemİstanbul Büyükçekmece'de yangın çıktıTürk vatandaşı Muhammed Çolak Hırvatistan'da kaçırıldı mı? Dışişleri devreye girdi - GündemTürk vatandaşı Hırvatistan'da kaçırıldı mı?İş makinesi operatörünün bayrak hassasiyeti duygulandırdı - Gündemİş makinesi operatörünün bayrak hassasiyeti duygulandırdı“Hayvanlara bakmak için sayaya gidiyorum” deyip evden çıktı! Her yerde aranıyor - Gündem“Hayvanlara bakmak için sayaya gidiyorum” deyip evden çıktı! Her yerde aranıyorAnkara'daki feci kazada can vermişlerdi! Ağrı'da gözyaşları ile defnedildiler - GündemAnkara'daki feci kazada can vermişlerdi! Ağrı'da gözyaşları ile defnedildilerÖlümün böylesi! Tarlaya su çekecekti, akıma kapılarak can verdi - GündemTarlaya su çekecekti, akıma kapılarak can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...