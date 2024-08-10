Yer Esenyurt... Polisin koç başı ile girdiği evden uyuşturucu fışkırdı

Esenyurt'ta polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve silah mermisi ele geçirildi.

Esenyurt asayiş olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ambulans ekiplerinin darp edildiği ilçeden uyuşturucu fışkırdı. Polis ekiplerinin koç başı ile baskın düzenlediği bir evde çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve silah mermisi ele geçirildi.

POLİS KOÇ BAŞI İLE EVE GİRDİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satışı ile ilgili bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polis ekipleri koçbaşı kullanarak eve girdi.

EV DEĞİL UYUŞTURUCU DEPOSU

Evde 2 şüpheli E.G. ve S.D. yakalandı. Ev içerisinde yapılan aramalarda ise toplam 5 kilo 550 gram narkotik madde, 3 adet hassas tartı, 170 adet sentetik ecza hap, 259 adet fişek, 5 adet cep telefonu ve 131 bin 885 lira para ele geçirildi.

2 KİŞİ EMNİYETTE

2 şüpheli yakalanan malzemelerle birlikte emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.