Kayseri'de provokasyona geçit yok! Sosyal medya sıkı takipte, soruşturma açıldı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan gergin gecenin ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, söz konusu olaylara dair provakasyon amaçlı paylaşım yapan 63 hesap hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Kayseri'de dün Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki yine Suriyeli bir çocuğa taciz iddiasının ardından tansiyon yükselmişti. Öfkeli kalabalık taşkınlık çıkartırken, Suriyelilerin işyerlerine ve araçları ateşe verilmişti. Kayseri'de yaşanan olaylı geceye dair sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya 60 hesap hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
PROVAKATİF PAYLAŞIM YAPAN 63 HESABA SORUŞTURMA
❌Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.
❌63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."
67 KİŞİ GÖZALTINDA
PROVOKASYONLAR YAKIN TAKİPTE
ADALET BAKANI: "NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLER ASLA AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.
Tunç şunları söyledi:
"Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır.
Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir."