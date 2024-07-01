Kayseri'de provokasyona geçit yok! Sosyal medya sıkı takipte, soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan gergin gecenin ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, söz konusu olaylara dair provakasyon amaçlı paylaşım yapan 63 hesap hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Kayseri'de dün Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki yine Suriyeli bir çocuğa taciz iddiasının ardından tansiyon yükselmişti. Öfkeli kalabalık taşkınlık çıkartırken, Suriyelilerin işyerlerine ve araçları ateşe verilmişti. Kayseri'de yaşanan olaylı geceye dair sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya 60 hesap hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

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PROVAKATİF PAYLAŞIM YAPAN 63 HESABA SORUŞTURMA

Yerlikaya şunları kaydetti:

"30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. ❌Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. ❌63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."

67 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Kayseri'deki gerilime ilişkin 67 kişi gözaltına alınmıştı. Yerlikaya açıklamasında "Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir" demişti.

PROVOKASYONLAR YAKIN TAKİPTE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kayseri olaylarında provokasyona dair açıklama yaptı. Provokasyonlar yakından takip edildiğini söyleyen Altun, "Sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

ADALET BAKANI: "NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLER ASLA AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.

Tunç şunları söyledi:

"Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır.

Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir."