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Kayseri'yi savaş alanına çeviren taciz olayında tutuklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı. Öte yandan Bakan Yerlikaya dün akşamki olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dün akşam saatlerinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesi adeta savaş alanına döndü. İlçeye bağlı Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette 7 yaşındaki amcasının kızına cinsel istismarda bulunan Suriye uyruklu 26 yaşındaki İ.A. kenti birbirine kattı.

Şüpheliyi polisin elinden almak isteyen vatandaşlar yabancı uyruklulara ait dükkanları ateşe verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün akşamki olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Öte yandan gözaltına alınan istismar şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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