Yeşilay, büyük tehlikeyi gözler önüne serdi! Kumarın her türlüsü için reklam yasak olmalı

Haber Merkezi İSTANBUL - Türkiye’deki kumar ve sanal kumar tehlikesi Türkiye Yeşilay Cemiyetinin son raporuyla bir defa daha gözler önüne serildi. Türkiye Kumar Raporu, çarpıcı verilerle kumara başlama yaşının 15’e kadar düştüğünü göstererek ciddi risk hâline geldiğini ortaya çıkardı.

Raporun tanıtımında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının özellikle gençler arasında hızla yayıldığını belirterek “toplumsal bir kriz” ile karşı karşıya olduğumuzu vurguladı. Dinç, kumara başlama yaşının 15’e kadar düştüğünü, Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin en az bir kez kumar oynadığını ifade etti. Dinç, “Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde kumar bağımlılığı sebebiyle başvuran danışan sayımız ise son üç yılda 15 bin 624. Mücadele ettiğimiz beş bağımlılık türü içinde en yoğun başvuru kumarda. Bize başvuran her yedi kişiden ikisi kumar sebebiyle geliyor” dedi.

Dinç, 78 milyar dolar olan bağımlılıkların ülkemize maliyetinin, yarısından çoğunu kumar bağımlılığının oluşturduğunu vurgulayarak “Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, sosyal ilişkilerde bozulma, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep olmanın yanı sıra alkol ve sigara bağımlılığını tetikleyerek ağır fizyolojik hasarlara da yol açabiliyor” ifadesini kullandı.

Kumara yönelimde TV reklamlarının yüzde 43, radyo ve fiziki reklamların yüzde 29 etkili olduğunu belirten Dinç şunları söyledi:

Bu noktada kumar için, yasal/yasa dışı gibi bir ayrım gözetmeksizin bütün aktivitelerin kumar olarak tanımlanmasını öneriyoruz. Kumar reklamlarının alkol ve sigarada olduğu gibi tamamen yasaklanması, kumara erişimi kısıtlayan tedbir ve teknolojik sistemlerin güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Bu noktada reklam ve dijital mecralara yönelik daha katı sınırlamalar getirilmeli. Kumar unsuru taşıyan her şey tek başlık altında değerlendirilmeli, reklam ve erişim sınırlandırılmalı ve mevcut lisanslı alanlar da gözden geçirilerek kapsamı daraltılmalıdır.”

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş ise, kumar bağımlılığının ciddi bir halk sağlığı meselesi olduğunu kaydederek, “Kumar bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.