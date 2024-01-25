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    Yine eğlence mekanı yine silahlı saldırı! Kurşunlar şans eseri sıyırdı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Son zamanlarda artışa geçen silahlı saldırıların son adresi Bursa oldu. Bir eğlence mekanının önüne otomobille giden saldırganlar iş yerine art arda ateş açtı. Kurşunların sıyırdığı vatandaşlar ise ölümden döndü.

    Yine eğlence mekanı yine silahlı saldırı! Kurşunlar şans eseri sıyırdı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yurdun dört bir yanında neredeyse hemen hemen her gün bir silahlı saldırı olayı yaşanıyor. Son olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. 

    İddiaya göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir eğlence mekanının sahibi S.D ile aralarında öncesinde husumet bulunan kişiler otomobille eğlence mekanın önüne gitti.

    Yine eğlence mekanı yine silahlı saldırı! Kurşunlar şans eseri sıyırdı

    İŞ YERİNE 6 KURŞUN İSABET ETTİ

    Otomobilin içinden arka arkaya tetiğe basan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçarken, 6 kurşunun isabet ettiği camlar parçalandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yine eğlence mekanı yine silahlı saldırı! Kurşunlar şans eseri sıyırdı

    Kurşunların sıyırdığı vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaSilahlı Saldırı
    Haberler > Gündem > Yine eğlence mekanı yine silahlı saldırı! Kurşunlar şans eseri sıyırdı
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