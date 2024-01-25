Yine eğlence mekanı yine silahlı saldırı! Kurşunlar şans eseri sıyırdı

25 Ocak 2024 09:17 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 09:18

Yurdun dört bir yanında neredeyse hemen hemen her gün bir silahlı saldırı olayı yaşanıyor. Son olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir eğlence mekanının sahibi S.D ile aralarında öncesinde husumet bulunan kişiler otomobille eğlence mekanın önüne gitti.

İŞ YERİNE 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Otomobilin içinden arka arkaya tetiğe basan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçarken, 6 kurşunun isabet ettiği camlar parçalandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurşunların sıyırdığı vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.