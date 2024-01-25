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Yine eğlence mekanı yine silahlı saldırı! Kurşunlar şans eseri sıyırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Son zamanlarda artışa geçen silahlı saldırıların son adresi Bursa oldu. Bir eğlence mekanının önüne otomobille giden saldırganlar iş yerine art arda ateş açtı. Kurşunların sıyırdığı vatandaşlar ise ölümden döndü.
Yurdun dört bir yanında neredeyse hemen hemen her gün bir silahlı saldırı olayı yaşanıyor. Son olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir eğlence mekanının sahibi S.D ile aralarında öncesinde husumet bulunan kişiler otomobille eğlence mekanın önüne gitti.
İŞ YERİNE 6 KURŞUN İSABET ETTİ
Otomobilin içinden arka arkaya tetiğe basan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçarken, 6 kurşunun isabet ettiği camlar parçalandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kurşunların sıyırdığı vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı