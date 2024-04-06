İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, bazı vapur seferleri iptal edildi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Nisan 2024 07:24 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 10:32 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alınırken, bazı vapur seferlerinin de ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.