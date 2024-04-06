İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, bazı vapur seferleri iptal edildi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alınırken, bazı vapur seferlerinin de ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini askıya alındı, bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
Şehir Hatlarının duyurusuna göre ise, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı