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Haberler > Gündem > İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine çift yönlü kapatıldığını duyurdu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, gemi arızası nedeniyle çift yönlü durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre boğazda bir kargo gemisinde dümen arızası meydana geldi.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinde yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğini çift yönlü askıya alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır”

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait ekiplerin, arıza yapan kargo gemisinin olduğu bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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