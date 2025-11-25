Antalya'da 84 yaşındaki Okan Işık, yolun karşısına geçerken kepçenin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde bulunan bir apartmanda ikamet eden 84 yaşındaki Okan Işık ekmek almak için evinden çıkarak yolun karşısına geçti.

KEPÇENİN ALTINDA KALDI

Burada kendisine ait işyerini kontrol eden Işık, tekrar yolun karşısına geçmek için hareketlendiği sırada cadde üzerinde altyapı çalışması yapmakta olan Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçenin altında kaldı.

KEPÇE OPERATÖRÜ TESLİM OLDU

Olayı görenlerin ihbarı ile adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken Işık vatandaşlar tarafından kepçenin altından çıkartıldı. Verilen adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çevredeki Işık'ın oğlu ve yakınlarının tepsisi nedeniyle bölgeden uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G. (37) bir süre sonra geri gelerek olay yerindeki polis ekiplerine teslim olurken, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bu sırada kepçe operatörünün polis aracında olduğunu fark eden Okan Işık'ın yakınları polis otosuna koşarak Erkan G.ye tepki gösterdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Işık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası