Yön tabelası direğinde feci son! Kağıt gibi katlandı

İstanbul Eyüpsultan'da, seyir halindeki otomobil yön tabelası direğine çarptı. Feci kazada otomobil kağıt gibi katlandı, sürücü ise hayatını kaybetti.

Feci kaza İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Y.B. idaresindeki otomobil, TEM otoyolu Hasdal mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yön tabelasının direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Y.B.'nin cesedi morga kaldırıldı.

Aracın ise kazanın şiddeti ile kağıt gibi katlandığı görüldü. Kaza yerinde yoğunlaşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.