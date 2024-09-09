YRP lideri Erbakan Destici'ye destek çıktı: İdam cezası geri gelmeli

Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşılması Türkiye'nin yüreğini dağladı. Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici, acı haberin ardından idam çağrısı yapmıştı. Destici'ye destek Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan geldi. Erbakan "İdam cezası geri gelmeli" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulunmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici'nin "Ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın." sözlerine destek veren Erbakan, "Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu bir değil, iki değil, üç değil. İdam cezasının yeniden getirilmeli" dedi.

İDAM CEZASI YENİDEN GELMELİ

8 yaşındaki Narin Güran için Türk milletine başsağlığı dileyen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken ne adım varsa atılması gerekiyor. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Neredeyse her ay ya da birkaç ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor. Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulup, tartışılmalıdır. Gerekirse Meclisteki partilerin de desteği ile bu gibi olaylar için idam cezasının geri getirilmesi sağlanmalıdır. Biz bu konuyu daha önce de ifade etmiştik ve caydırıcılık bakımından bundan başka çare olmayacak gibi görünüyor."

SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARACAK MI?

Öte yandan Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de kendi adayları ile girmek istediklerini belirterek şunları aktaran Erbakan, "Belediye meclis üyeliğinde Türkiye genelinde yüzde 7 oy oranına ulaştık. Bunun daha da yukarıya çıktığını düşünüyoruz ve inşallah 1 milyon üye hedefine ulaştığımızda bu yüzde 10'un da üzerine çıkmış olacak. Dolayısıyla bizim herhangi bir baraj problemimiz yok. Baraj problemimiz olmadığı gibi tam tersine iktidara yürüme azmi ve iradesi ile yola çıkmış bulunuyoruz. Bu bakımdan müstakil olarak cumhurbaşkanı adayımız, kendi listelerimiz ile kendi başımıza seçimlere girmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.