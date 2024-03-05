YSK, seçim bilgi sistemini açtı: İşte büyükşehirlerden beldelere kadar isim isim aday listeleri
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım sürerken YSK seçim bilgi sistemini kullanıma açtı. Sistemde partilerin pusuladaki yerlerinin yanı sıra büyükşehirlerden beldelere kadar adayların tam listesi de yer alıyor.
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için 25 gün sonra sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yerel seçimlere ilişkin ilan ettiği seçim takvimi işliyor.
Siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listelerin il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmesinin ardından YSK, internet sitesinde seçime ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı sistemini de kullanıma açtı.
ADAYLARIN TAM LİSTESİ DE VAR
Sistemde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri, seçim takvimine ilişkin bilgiler, beyan formları, YSK kararları, duyurular, bilgilendirme broşürleri ve genelgelerin yanı sıra büyükşehir, il genel meclisi üyeliği, ilçe belediye başkanlığı, ilçe belediye meclis üyeliği, belde belediye başkanlığı, belde belediye meclis üyeliği seçimlerine katılacak adayların tam listeleri de yayınlandı.
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SEÇMEN KADI SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN UYARI
Öte yandan YSK sitesinde seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin de uyarı yayınladı.
Seçmen kayıtları "https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/" adresinden, E-Devlet'ten, YSK'nın 444 9 975 numaralı çağrı merkezinden ve "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan öğrenilebilecek.
YSK'nın açıklamasında belirtilen kanallar dışında gelen arama ve mesajlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi