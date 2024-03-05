YSK, seçim bilgi sistemini açtı: İşte büyükşehirlerden beldelere kadar isim isim aday listeleri

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mart 2024 22:40 - Güncelleme: 5 Mart 2024 22:56 - Güncelleme:

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31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım sürerken YSK seçim bilgi sistemini kullanıma açtı. Sistemde partilerin pusuladaki yerlerinin yanı sıra büyükşehirlerden beldelere kadar adayların tam listesi de yer alıyor.