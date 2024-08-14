Yurda girişte yeni dönem! ABD ve İngiltere'deki sistem Türkiye'ye geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geleceğe dönük iki önemli projeyi açıkladı. Türkiye'ye girişlerde 'parmak izi' alınacağını söyleyen Yerlikaya, Suriyelilerin kimliklerinin de 'çipli' hale getirileceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya '2 milyon Afrikalı' iddiasına sert çıktı: Bu, deli saçması

Bakan Yerlikaya '2 milyon Afrikalı' iddiasına sert çıktı: Bu, deli saçması

Türkiye'nin göçle mücadelesinde yeni dönem başlıyor. "Takipsiz göçmen kalmayacak" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geleceği dönük önemli projeleri ilk kez açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'ye girişlerde ABD ve İngiltere'de olduğu gibi parmak izi alınacağını söyledi.

SURİYELİLERİN KİMLİKLERİ ÇİPLENECEK

Sabah'ın haberine göre; öte yandan Bakan Yerlikaya, bir diğer yeni projelerinin de Suriyeliler başta olmak üzere geçici koruma statüsü kazananların kimliklerinin 'çipli' hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Darphanede kimlik basımına başlandığını belirten Yerlikaya bu kimliklerin taklit edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

KAÇ SURİYELİ TÜRK VATANDAŞI OLDU?

Yerlikaya, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli tartışmasına da son noktayı koydu.

"13 yılda 238 bin 733 Suriyeli Türk vatandaşlığına geçti" diyen Bakan Yerlikaya, bu kişilerin de Türkiye'de iş kuran veya iş gücüne önemli katkıda bulunanlar olduğunu dile getirdi.