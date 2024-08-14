Kayıp 396 bin Suriyeli nerede? Bakan Yerlikaya 'Tek tek sayıyoruz' diyerek açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 437 bin 329 kayıtlı yabancı olduğunu, bunların 3 milyon 103 bininin Suriyeli olduğunu söyledi. "Türkiye'de net ne olduğunu biliyoruz" diyen Yerlikaya, şu ana kadar adres bildirmeyen 396 bin 738 Suriyelinin de Avrupa'ya geçmiş olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alan "göç politikaları" konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Göçü kaynağında durdurduklarını söyleyen Yerlikaya, "911 km duvar yaptık. Sınırımızdan bu tarafa geçirmiyoruz" dedi.

İşte Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI SAYISI

Türkiye'de 4 milyon 437 bin 329 kayıtlı yabancı var. Bunların 3 milyon 103 bini Suriyeli. Ayrıca 1 milyon 109 bini ikamet izinli, 224 bini uluslararası koruma altında. İkamet izni olanlar arasında uluslararası öğrenciler, evlerde çalışanlar, bakım rehabilitasyon görevlileri vb. var.

NASIL GELDİYSE ÖYLE GİDECEK

Türkiye'ye 95 ülkeden vizesiz gelinebiliyor. Turist olarak giriş yapıyor, 6 ay geziyor. Sonra, 'Ben ikamet izni almak istiyorum' diyor. Politikamız şu: Ne niyetle geldiysen o niyetle gidersin! Turist olarak mı geldin, 'ben çobanlık yapmak istiyorum' diyemezsin. Memleketine git. Oradan çalışma iznine müracaat et, ben seni değerlendireyim. Niyetini söyle ona göre ikamet iznini vereyim.

'2 MİLYON AFRİKALI' İDDİASI

Bu, deli saçması. Son beş yılda 6 milyon 620 bin Afrikalı ülkemize gelmiş, 6 milyon 445 bini çıkış yapmış. 142 bin 423'ü ikamet izni ile kalan Afrikalı öğrenci, iş insanı, diplomat vs... Vize süresi devam edenler 7 bin 302. Geriye kalan 25 bin 109'u da kayıp.

AB Göç İdaresi Frontex diyor ki "Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar üzerinden son beş yılda 85 binin üzerinde Afrikalı geldi." O 25 bin işte bu Afrikalılar.

ADRESİNDE OLMAYAN SURİYELİYE 90 GÜN SÜRE

Adres tahkikatı yapıyoruz. 3 milyon 103 bin 606 Suriyeliden 731 bin 146'sının adreslerinde olmadığını belirledik. Onlara 90 gün süre verdik. Arapça, İngilizce ve Türkçe mesaj gönderdik, 'adresinizi güncelleyin' dedik. 203 bin 978 Suriyeli adresini güncelledi. 130 bin 430'u da randevu aldı. Geriye 396 bin 738 kaldı.

Adres bildirmeyen 396 bin 738 kişinin, güncelleme için 14 günü kaldı. Süre bittiğinde 60 günlük ikinci dönem başlıyor. Kendilerine tekraren çağrı göndereceğiz. Ve ardından kamu hizmeti sunumunu askıya alacağız. Artık 'son gong, son durak' diyoruz.

İZİ BULUNAMAYANLAR AVRUPA'YA GEÇTİ

396 bin 738 Suriyeliyi de tarayacağız. Ne zaman geçici koruma kimlik kaydını almış, 7 yıl önce. O tarihten günümüze kadar getiriyoruz. Sonra, 5 yıl ve üzerinde kendisinden haber alınamayanlar şu kadar, 4 yılda şu kadar, 3 yılda şu kadar gibi sınıflandırma yapacağız.

Peki bunlar nereye gitti? Frontex diyor ki, "Doğu Akdeniz, Batı Balkanlardan 996 bin Suriyeli son beş yılda Avrupa'ya geçti." İşte, bizde izi bulunamayanlar bunlar. Tek tek sayıyoruz. Türkiye'de net ne olduğunu biliyoruz.

GÖÇÜ KAYNAĞINDA DURDURDUK

2022 Haziran ayından beri yeni hiçbir Suriyelinin kaydını yapmadık. Duvardan birisi atlayıp "kaydet beni" dese biz bunu kaydedersek bu işin yönü başka yere gider.

Suriye'de hem terör koridoruna karşı hem de göçü önlemek için güvenli bölge oluşturduk. 3 milyonu İdlib olmak üzere sınırlarımızın yakınında 7 milyon insan yaşıyor. Sınırımızdan bu tarafa geçirmiyoruz. 911 km duvar yaptık. Göçü kaynağında durdurduk.

YENİ DOĞAN TÜRK VATANDAŞI OLMUYOR

Yanlış bir algı var. Suriyeli, Türkiye'de doğdu diye zannediliyor ki Türk vatandaşı oluyor. Öyle değil. ABD'deki gibi doğuma dayalı vatandaş olmuyor.

Öte yandan her bir düzensiz göçmeni geri gönderinceye kadar kişi başına yıllık 1000 Euro masraf yapılıyor. Aldığımız tedbirlerle yarım milyar Euro tasarruf ettik. Son bir yılda 132 bin 288 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndü. Son 5 yılda kendi rızasıyla geri dönenler ise 687 bin 706'yı buldu.

SINIRA DEV YATIRIM

Sınır güvenliğine 950 milyon dolar (30 milyar lira) harcama yaptık, bu yıl da 136 milyon dolar (4.5 milyar TL) harcama olacak. Bu masrafı en az 10 kez amorti ettik. 1253 kilometre güvenlik duvarı, 1715 devriye yolu, 1282 km aydınlatma, 36 kilometre sedde, 368 kamera ve algılayıcı, 198 adet asansörlü kule, 362 elektro optik kule, 284 termal kamera ve 139 keşif gözetleme aracını devreye soktuk.