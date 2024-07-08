Yurdun dört bir yanında orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında

Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Ankara'nın Kızılcahamam, İzmir'in Aliağa, Bolu'nun Yeniçağa, Sinop'un Boyabat, Muğla'nın Milas, Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde yangınlar başladı. Orman ve otluk alan yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Bazı illerde yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasından endişe duyuyor.

Canlı Anlatım Özeti ORMANLIK ARAZİ KÜLE DÖNDÜ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MANİSA'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

MUĞLA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

SİNOP'TA ORMAN CAYIR CAYIR YANDI!

BOLU'DA HAVADAN MÜDAHALELER SÜRÜYOR

ANKARA YANIYOR! ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

İZMİR'DE OTLUK ALAN YANGINI!

08.07.2024 18:52

ORMANLIK ARAZİ KÜLE DÖNDÜ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Kızılcaham ilçesi Saray Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen alevler, kısa sürede evlerin bulunduğu yerleşim alanına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Etrafı saran alevler, itfaiye ekiplerinin ve Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın sebebiyle bazı bahçelerde hasar oluşurken, yanan ormanlık arazi de küle döndü.

Çevre sakinlerinden Kemal Koçaklı, "Yangın biz geldiğimizde başlamıştı zaten. Baraj tarafından geldiğini söylüyorlar ama biz de tam görmedik. Ekipler alevlerin köye girmesini engelledi. Daha sonra helikopterle müdahele edildi. Kalan yerler söndürüldü. Ot olduğu için çok büyük alev yoktu ama rüzgar fazlaydı. O yüzden yangın her tarafa dağıldı. Şu anda kontrol altında, soğutma çalışması yapılıyor. Can kaybı ve yaralı yok" diye konuştu. Ekipler tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

08.07.2024 18:40

MANİSA'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dualar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alanda çalışmalar sürüyor.

08.07.2024 18:30

MUĞLA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ören Mahallesi Alatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 5 su tankeri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

08.07.2024 17:30

SİNOP'TA ORMAN CAYIR CAYIR YANDI!

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında 1 dönüm arazi üzerinde bulunan ağaçlar zarar gördü. Yangın, Sinop’un Boyabat ilçesi Hacıahmetli köyü Karapürcek Mahallesi'nde 15.30 saatlerinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle yangının büyümesinin ardından bölgeye 26 personel, 2 asayiş timi, 1 sağlık ekibi ve 4 Boyabat Orman İşletmeye ait arazöz sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altında alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

08.07.2024 17:10

BOLU'DA HAVADAN MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Bolu’nun doğa harikası mekanlarından biri olan Yeniçağa Gölü’nün etrafındaki sazlık alanda yangın çıktı. Bataklık nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangına havadan müdahale sürüyor. Yangın, saat 12.30 sıralarında Yeniçağa ilçesinde Yeniçağa Gölü’nün etrafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl etrafındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arozözler sevk edildi. Ekipler tarafından karadan yangına müdahale edilemedi. Yangının çıktığı alan bataklığın üzerinde bulunmasından dolayı olay yerine Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı helikopter sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arozözler ise yerleşim alanlarının yakınlarında hazır bulundu. Yeniçağa Gölü’nden su alarak yangına müdahale eden helikopterin söndürme çalışması sürüyor. Sazlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

08.07.2024 16:56

ANKARA YANIYOR! ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Egrekkaya Barajının yakınlarında ormanlık arazide çıkan yangın, Saray köyüne ulaştı. Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Yangın, Kızılcahamam'ın Eğrekkaya Barajı yakınlarındaki ormanlık arazide başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle Saray köyüne ulaştı.

Olay yerine Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait de yangın söndürme helikopterleri yangına havadan müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

08.07.2024 18:45

İZMİR'DE OTLUK ALAN YANGINI!

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Aliağa ilçesi Karadut mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı otluk alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Aliağa Belediyesine bağlı su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Yer: Türkiye