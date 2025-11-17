Zehir deposuna baskın! Yarım milyondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de ihbar üzerine gerçekleştirilen baskında 550 bin 32 adet sentetik ecza ile 4 kilo 358 gram skunk ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
YARIM MİLYONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adreste yapılan aramalarda 550 bin 32 adet sentetik ecza ile 4 kilo 358 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuların, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
