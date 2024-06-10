1 dersten kalınca Takdir ve Teşekkür Belgesi alınamıyor

MEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecek

MEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecek

2024 eğitim ve öğretim yılının sona ermesine kısa süre kalmasıyla beraber öğrenciler 1 dersten kalınca belge alınır mı, kaç zayıf olursa belge alınamaz gibi soruları araştırmaya başladı. 14 Haziran'da bitecek olan eğitim yılının ardından öğrenciler yaz tatiline girecekken MEB takvimine göre okullar 9 Eylül tarihinde yeniden açılacak.

Bu senenin bitmesine az bir süre kala öğrencilerin gündeminde 1,3,4 dersten kalınca belge alınıyor mu sorusu yer alırken 3 zayıf olursa sınıfta kalınır mı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 14 Haziran'da okullar sona ererken birinci ara dönem tatili 11-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Yıl sonu ortalama puanı 50'nin altında olan veya 1 dersi zayıf olan öğrenciler Takdir Belgesi ve Teşekkür Belgesi alamıyorken ortalamanın 70 olması ve zayıf olmaması halinde belge almaya hak kazanılıyor. Ortalaması 70,00 ile 84,99 aralığında olanlar Teşekkür Belgesi alırken, 85,00 ve üzeri olanlar Takdir Belgesi alıyor.

3 DERSTEN KALINCA SINIFTA KALINIR MI?

Yönetmelikte yer alan bilgiye göre 5,6,7 ve 8'nci sınıflarda kalma yokken ortaokulda ortalama puanı 45'ten düşük olanların kararına ŞÖK veriyor. MEB Yönetmeliğinde olan diğer bilgilere göre liselerde 4 ders ve fazlası zayıf notu olan öğrenciler sınıf tekrarı yaparken bu yeni uygulama 2023-2024 yılından itibaren kademeli olarak uygulanıyor.

Bu sene liseye başlayan öğrencilerde yeni sistem uygulanırken diğer sınıflarda eski sistem devam edecek. Açıklama ise şöyle:

"Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez."

MEB EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması | 9 Eylül 2024

Birinci Dönem ara tatili |11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem ara tatili | 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanması | 20 Haziran 2025