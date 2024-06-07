MEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecek

Öğrencilerin e-Okul erişimi karne gününe kadar devam edecek 2024

Öğrencilerin e-Okul erişimi karne gününe kadar devam edecek 2024

Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala öğrenciler 4 dersten kalınca sınıfta kalınır mı, kaç zayıfla sınıfta kalınıyor sorularına cevap aramaya başladı. 14 Haziran'da karneler dağıtılacak ve yaz tatili başlayacak. Ortalaması düşük olan zayıfı olan öğrenciler ise hangi durumda sınıfta kalınacağını araştırmaya başladı.

Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine kısa süre kalmasıyla beraber öğrenciler, kaç zayıfla sınıfta kalınacağını araştırmaya başladı. Lisede, ortaokulda sınıfta kalma var mı merak edilirken MEB Yönetmeliğinde yazan bilgileri haberimizde derledik.

LİSEDE SINIFTA NE OLURSA KALINIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe göre, alt sınıf dahil olmak üzere 6'dan fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrarı yaparken 50 ortalama ile sınıf geçme uygulaması son buldu.

4 DERSTEN KALINCA SINIFTA KALINIR MI?

MEB Yönetmeliğinde yer alan bilgiye göre 3 dersten kalan öğrenci sorumlu olarak sınıfı geçiyor. Yönetmelikte yer alan ifade şöyle:

"Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez."

Liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olanlar sınıf tekrarı yapacak. Yeni olan uygulama 2023-2024 yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayacak. Böylece bu sene liseye başlayan 9. sınıflarda yeni yönetmelik uygulanırken, diğer sınıflarda eski uygulama devam edecek.