1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2026 resmi tatil günleri
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok kişi resmi tatil detaylarını araştırıyor. 2026 yılı takvimine göre 1 Mayıs’ın hangi güne denk geldiği ve kamu kurumlarının çalışma durumu merak ediliyor.
Türkiye’de her yıl resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs, 2026 yılında da çalışma ve eğitim hayatını doğrudan etkiliyor. Özellikle hafta sonu ile birleşme ihtimali, tatil planı yapanların gündeminde yer alıyor.
1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatil kapsamında yer aldığı için bu tarihte tüm okullar kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler 1 Mayıs günü ders başı yapmayacak, eğitim-öğretime bir gün ara verilecek. Aynı durum üniversiteler için de geçerli olacak.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak Türkiye’de resmi tatil statüsünde bulunuyor. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu faaliyetlerine ara veriyor. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak.
2026 yılında 1 Mayıs’ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte tatil hafta sonu ile birleşecek.
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
|Tarih
|Gün
|Tatil / Bayram Adı
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|Yılbaşı
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|22 Mart 2026
|Pazar
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|26 Mayıs 2026
|Salı
|Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba
|Kurban Bayramı 1. Gün
|28 Mayıs 2026
|Perşembe
|Kurban Bayramı 2. Gün
|29 Mayıs 2026
|Cuma
|Kurban Bayramı 3. Gün
|30 Mayıs 2026
|Cumartesi
|Kurban Bayramı 4. Gün
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2026
|Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
|29 Ekim 2026
|Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı