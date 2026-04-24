1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok kişi resmi tatil detaylarını araştırıyor. 2026 yılı takvimine göre 1 Mayıs’ın hangi güne denk geldiği ve kamu kurumlarının çalışma durumu merak ediliyor.

Türkiye’de her yıl resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs, 2026 yılında da çalışma ve eğitim hayatını doğrudan etkiliyor. Özellikle hafta sonu ile birleşme ihtimali, tatil planı yapanların gündeminde yer alıyor.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatil kapsamında yer aldığı için bu tarihte tüm okullar kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler 1 Mayıs günü ders başı yapmayacak, eğitim-öğretime bir gün ara verilecek. Aynı durum üniversiteler için de geçerli olacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak Türkiye’de resmi tatil statüsünde bulunuyor. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu faaliyetlerine ara veriyor. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak.

2026 yılında 1 Mayıs’ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte tatil hafta sonu ile birleşecek.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Tarih Gün Tatil / Bayram Adı 1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı 19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün) 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün) 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. Gün 28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. Gün 29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. Gün 30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. Gün 15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü 30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı 28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün) 29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

