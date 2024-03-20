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1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024? Marmara, Ankara, Uludağ, İstanbul Üniversitesi 1 Nisan’da tatil mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024? Marmara, Ankara, Uludağ, İstanbul Üniversitesi 1 Nisan’da tatil mi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversiteler 1 Nisan’da tatil mi? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 1 Nisan 2024 Pazartesi günü seçim nedeniyle okullar tatil edildi. İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde okulların 1 Nisan’da tatil olmasının ardından seçim nedeniyle üniversiteler de 1 Nisan’da tatil mi merak ediliyor. Peki, 1 Nisan’da üniversiteler tatil olacak mı? İşte detaylar…

1 Nisan’da üniversite tatil mi 2024? Seçimin ertesi günü sınıfların düzenlenmesi nedeniyle okullar ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için tatil ilan edildi. Üniversite öğrencileri ise seçimden sonraki gün okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte ayrıntılar…

1 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2024?

1 Nisan’da ortaöğretim ve ilköğretim öğrencileri için okullar tatil edildi. Üniversitelerde ise eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecek. Üniversiteler hakkında tatil kararı ilgili üniversitenin rektörü tarafından verilebilmektedir. Eğer üniversitenizin 1 Nisan’da tatil olup olmadığı ile ilgili gelişmeleri takip etmek istiyorsanız üniversite tarafından yapılan açıklamaları yakında takip etmeniz faydalı olacaktır.

1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024? Marmara, Ankara, Uludağ, İstanbul Üniversitesi 1 Nisan’da tatil mi? - 1. Resim

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimden sonraki gün resmi tatil değildir. Seçimden sonraki gün okullar hariç, devlet kurumlarında ve özel sektörde mesai kaldığı yerden devam edecek.

Seçimden sonraki gün yani 1 Nisan 2024 Pazartesi günü seçim günü sınıflarda yapılan düzen nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek. Seçimden sonraki gün bu sebeple okullar tatil olacak.

31 Mart Pazar günü okullarda kurulan sandıklar kaldırılacak ve sınıflardaki sıralar ile oluşturulan oy verme işlemi için gerekli olan düzen, 1 Nisan Pazartesi günü tekrar eski haline çevrilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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