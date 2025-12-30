1 Ocak, çalışanları merak ettiği tarihler arasında yer alıyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak Perşembe'nin Türkiye'de resmi tatil kapsamında olup olmadığı araştırılıyor. İşte resmi tatil takvimi...

2026 takvim yılının ilk günü olan 1 Ocak için geri sayım devam ederken, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler resmi tatil düzenlemelerini yakından takip ediyor. Perşembe gününe denk gelen 1 Ocak'ta kamu kurumlarının çalışma durumu, özel sektördeki mesai ücretlendirmeleri ve okullardaki son durum belli oldu. Bu kapsamda "1 Ocak resmi tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak Perşembe günü resmi tatildir. Bu tarihte kamu kurumları, hastaneler (acil hariç) devlet daireleri, noterler ve okullar kapalı olacak. Kamu kurumları cuma günü tam gün hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca okullar 2 Ocak'ta açılacak.

RESMİ TATİLLER 2026'DA HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

