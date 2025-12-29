Yeni yılın ilk günü için gözler toplu taşıma ücretlerine çevrildi. Resmi tatil kapsamında olan Yılbaşı Tatili için ''1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı kararıyla alınan düzenlemeyle beraber 1 Ocak 2026 tarihinde bazı şehirlerde toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanılacak.

Yeni yılın ilk gününde toplu taşımaların bazıları bazı şehirlerde ücretsiz olacak. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olarak 1 Ocak 2026'da hizmet vereceğini duyurdu. Vatandaşlar ''1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi?'' merak ederken detaylar ise çok geçmeden netlik kazandı.

1 Ocakta toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklama geldi!

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yeni yılın ilk günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınan düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak.

1 OCAK İSTANBUL'DA METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da sadece Marmaray, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metrosu ve Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistem hattı 1 Ocak’ta ücretsiz hizmet verecek.

Otobüs, vapur, metrobüs gibi diğer ulaşım kanalları ücretsiz hizmet kapsamına henüz dahil edilmedi. Resmi bir açıklama gelmediği sürece yalnızca belirtilen raylı sistemlerde ücretsiz kullanım sağlanacak.

1 OCAK ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkent Ankara’da sadece Başkentray hattı 1 Ocak’ta yolculara ücretsiz olarak hizmet sunacak.

1 OCAK İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de de yalnızca İZBAN hattı 1 Ocak’ta ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

