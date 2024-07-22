125 cc hacimli, sıvı soğutmalı Honda SH125i, Türkiye'de 166 bin 500 TL’den satışa çıktı

Bir süredir merakla beklenen scooter modeli Türkiye'de satışa çıkıyor. Avrupa'da en çok tercih edilen modellerden biri olan geçen Honda SH125i fiyatı ve teknik özellikleri gündemde yer alırken Türkiye'de satışa çıkmaya başladı.

İtalya’nın en çok satan scooter modeli Türkiye’de: Honda SH125i

İtalya’nın en çok satan scooter modeli Türkiye’de: Honda SH125i

Start-Stop özelliği ile dikkatleri çeken Honda SH125i modelini merakla bekleyenleri sevindiren haber geldi. Su soğutmalı mı merak edilirken teknik özelliklerini haberimizde derledik.

HONDA SH125İ TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Motosiklet ile yakından ilgilenenleri mutlu eden haber geldi. Şehir içinde kullanıma uygun olan ve tüm Avrupa'da tercih edilen Honda SH125i, Türkiye'de satışa çıktı.

HONDA SH125İ FİYATI NE KADAR 2024?

Ülkemizde satışa çıkan Honda SH125i, 166 bin 500 TL’lik fiyat ile alıcının karşısına çıkıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Start-Stop özelliği ile yakıt tasarrufu sunarken LED aydınlatma ile LCD gösterge paneli kullanıcıların dikkatini çekti. Günlük ve şehir içi kullanıma uygun olarak tasarlanırken 2 kişilik yolculuk yapılabiliyor.

28 litrelik sele altı depolama alanı olan scooter modelinin bagajda USB şarj noktası kolaylık sağlıyor. EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli, sıvı soğutmalı, dört supaplı geliştirilmiş Smart Power+ (eSP+) motoru, 6.500 d/d'de 12 Nm tork ve 8.250 d/d'de 9,6 kW maksimum güç üretiyor.

Start-Stop özelliği ile 2,2 lt/100km (WMTC normu) yakıt tüketimi değerine ulaşmakta. Çelik şasiye sahip olan motosiklette yakıt deposu 7 litre olurken 16 inç alüminyum jant ile beğeni topladı.

5 kademeli sertlik ayarı bulunan arka amortisörler ve teleskopik ön çatallar ise sürüşü kişiselleştirmeyi sunarken ön arka disk fren ve ABS standart olarak bulunuyor.

Motor tipi

Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, Tek Silindirli, SOHC eSP+

Maksimum Güç

13,05 hp (9,6 kW) @ 8,250 d/d

Frenler (Ön/Arka)

Çift piston kaliperli 240 mm disk / Tek piston kaliperli 240 mm disk

Yerden Yükseklik

145 mm