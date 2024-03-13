13 Mart İstanbul Maltepe elektrikler ne zaman gelecek? Maltepe Zümrütevler Mahallesi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 10:37 - Güncelleme: 13 Mart 2024 10:54 - Güncelleme:

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13 Mart İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanıyor. 09.30-14.30 arasında bakım çalışması yapılan Zümrütevler Mahallesi'nde elektiriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.