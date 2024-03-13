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13 Mart İstanbul Maltepe elektrikler ne zaman gelecek? Maltepe Zümrütevler Mahallesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
13 Mart İstanbul Maltepe elektrikler ne zaman gelecek? Maltepe Zümrütevler Mahallesi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

13 Mart İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanıyor. 09.30-14.30 arasında bakım çalışması yapılan Zümrütevler Mahallesi'nde elektiriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

13 Mart İstanbul Maltepe elektrikler ne zaman gelecek?  Maltepe Zümrütevler'de meydana gelen elektrik kesintisinin bitiş saati araştırılıyor. 

13 MART İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

13 Mart Çarşamba günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen elektrik kesintisinin 13.31'da sona ermesi bekleniyor. İki gün önce Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak'ta patlayan trafo nedeniye bakım çalışması devam ediliyor. 13 Mart İstanbul Maltepe elektrikler ne zaman gelecek? Maltepe Zümrütevler Mahallesi - 1. Resim

Elektrik kesintisinin yaşandığı sokak ve caddeler şu şekilde: Canan, Şebboy, Şahinliler, Mercan, Tülin, Çiğdem, Filiz, Mimozacı, Söğütlü, Cüneyt, Tomurcuk, Candan, Papatyacılar, Ertuğrul

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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