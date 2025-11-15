15 Kasım Cumartesi günü Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri’nde kritik mücadeleler sahne alacak. A Milli Futbol Takımı’mızın Bulgaristan karşılaşması başta olmak üzere E, B, C, H ve J gruplarında oynanacak maçların yayın bilgileri merak ediliyor.

15 Kasım 2025 bugünkü karşılaşma takvimi belli oldu. Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri’nde gruplarda son viraja girilirken A Milli Takımımız, Bursa’da Bulgaristan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Grupta ikinci sırayı garantilemek isteyen ay-yıldızlı oyuncular sahaya mutlak galibiyet hedefiyle inecek. Aynı saatlerde Gürcistan-İspanya maçı başta olmak üzere birçok grup karşılaşması da akışta yer alıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımımız bugün E Grubu'ndaki en kritik maçlarından birine çıkıyor. Türkiye-Bulgaristan karşılaşması 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele Bursa’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maç şifresiz olarak TV8'de ekrana gelecek.

15 Kasım bugün hangi maçlar var?

Avrupa Elemeleri Grup B

22:45 İsviçre - İsveç | Exxen

22:45 Slovenya - Kosova | Exxen

Avrupa Elemeleri Grup C

22:45 Yunanistan - İskoçya | Exxen

22:45 Danimarka - Belarus | Exxen

Avrupa Elemeleri Grup E

20:00 Türkiye - Bulgaristan | TV8, Exxen

20:00 Gürcistan - İspanya | Exxen

Avrupa Elemeleri Grup H

20:00 Güney Kıbrıs - Avusturya | Exxen

22:45 Bosna-Hersek - Romanya | Exxen

Avrupa Elemeleri Grup J

17:00 Kazakistan - Belçika | Exxen

20:00 Lihtenştayn - Galler | Exxen

2026 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

2026 Dünya Kupası maçları yayın hakları Exxen platformunda bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'den Dünya Kupası mücadeleleri Exxen'e üye olunarak takip edilebilr. Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın maçları TV8 ekranlarında şifresiz olarak izlenebiliyor.

