UFC 322 heyecanı başlıyor. İslam Makhachev ile Jack Della Maddalena’nın karşı karşıya geleceği Welterweight unvan mücadelesi için geri sayım sürerken, maçın Türkiye saatiyle başlangıç zamanı ve yayın bilgileri merak konusu oldu.

Dünyanın en büyük dövüş organizasyonlarından UFC, 322. etkinliğiyle MMA tutkunlarını ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Kemerin geleceğini belirleyecek İslam Makhachev - Jack Della Maddalena karşılaşması, haftanın en çok konuşulan spor etkinliklerinden biri haline geldi. Organizasyonun tarih ve yayın detayları netleşirken sporseverler dev mücadeleye dair tüm bilgileri yakından takip ediyor.

JACK DELLA MADDALENA İSLAM MAKHACHEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UFC 322 organizasyonu 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Makhachev ile Maddalena arasındaki büyük karşılaşma Türkiye saatiyle 08.00’de başlayacak. Sabah saatlerinde yapılacak bu dev mücadele, Amerika Birleşik Devletleri’nde Las Vegas’taki UFC APEX’te düzenlenecek.

Mücadele öncesi tüm biletler tükenirken gözler artık tamamen dövüşün başlangıç saatine çevrildi.

İslam Makhachev maçı ne zaman, hangi kanalda?

UFC 322 etkinliği ve Makhachev-Maddalena karşılaşması Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Organizasyon platformun hem uygulaması hem de web sitesi üzerinden erişime açık olacak. Yayın şifreli olarak yapılacak ve sadece platform aboneleri tarafından izlenebilecek.

UFC 322 NEREDE DÜZENLENECEK?

Etkinlik Las Vegas’taki UFC APEX arenasında yapılacak. UFC’nin kapalı stüdyo formatlı özel alanı olan APEX, birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor.

