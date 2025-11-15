Almanya deplasmanda kazandı: Galatasaray'ın yıldızı sahneye çıktı
Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu mücadelesinde Lüksemburg’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kadroya geri dönen Galatasaraylı Leroy Sane, maça 11’de başladı. Verilen şansı değerlendiren yıldız oyuncu, bir asist yaptı.
Almanya Milli Takımı, Lüksemburg'u 2-0 mağlup ederek, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda liderliğini sürdürdü.
- Nick Woltemade, her iki golü de kaydetti.
- Leroy Sane, ilk golün asistini yaptı.
Almanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 5'inci maçında Lüksemburg deplasmanına çıktı. Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
SANE'DEN ASİST
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 69'uncu dakikalarda Nick Woltemade kaydetti. Woltemade'nin ilk golünün asistini Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane yaptı. Sane, maça 11'de başladı ve 79'uncu dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Almanya, puanını 12'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, grubun bir sonraki maçında 17 Kasım Pazartesi günü 10 puanlı Slovakya ile karşılaşacak.
