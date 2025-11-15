Elon Musk’ın mahkûmlar için cezaevi yerine robot takibi önerisi sosyal medyada fırtınalar kopardı. Tesla hissedar toplantısında konuşan Musk, suçluların hapse girmek yerine Optimus robotları tarafından takip edilmesinin “daha insancıl bir yöntem” olabileceğini savundu.

Elon Musk’ın suçluların cezaevine girmek yerine Optimus robotları tarafından takip edilmesi gerektiğini savunan önerisi, ABD’de bir anda gündemin merkezine oturdu.

Tesla hissedar toplantısında konuşan Musk, bu yöntemin gelecekte suçları önlemenin daha insancıl bir yolu olabileceğini dile getirdi.

"SİZE ÜCRETSİZ BİR OPTİMUS VERİLİYOR VE BU ROBOT SİZİ TAKİP EDİYOR"

Musk, toplantıda yaptığı açıklamada "Belki de insanlara daha insancıl bir şekilde gelecekteki suçları önleyebilecek bir yöntem sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

Musk, "Diyelim ki size ücretsiz bir Optimus veriliyor ve bu robot sizi takip edip suç işlemenizi engelliyor. Ama bunun dışında istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sadece suç işlemeni engelleyecek, hepsi bu. İnsanları hapishaneye falan koymana gerek yok, bence" şeklinde konuştu.

OPTİMUS ROBOTLARI SUÇU NASIL ÖNLEYECEK?

Musk’ın açıklamalarında Optimus robotlarının suçları nasıl engelleyeceğine dair herhangi bir detay verilmedi.

Optimum hızda bile yavaş hareket eden robotların gerçek bir suçun önüne nasıl geçebileceği, sistemin finansmanını kimin sağlayacağı ve böyle bir projenin etik sonuçlarının ne olacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Musk’ın açıklamaları, bu ay hissedarların onayıyla aldığı 1 trilyon dolarlık maaş paketinin ardından geldi.

Electrek, Tesla hissedarlarının kendi çıkarlarına aykırı oy kullanarak Musk’ın yetkilerini ve etkisini daha da artırdığına işaret etti.

Diğer yandan Musk ile ilgili başka bir raporda, şirketin robotları eğitmek için insan faaliyetlerine ilişkin büyük çaplı veri topladığı iddia edildiği aktarıldı.

MÜZEYYEN BIYIK

