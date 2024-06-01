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2 Haziran seçimlerinde 08.00 ile 17.00 aralığında oy kullanılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 Haziran seçimlerinde 08.00 ile 17.00 aralığında oy kullanılacak
Yerel Seçim, Pinarbaşı, Hilvan, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçiminin ardından sonuçların belli olmasıyla beraber bazı illerin ilçelerinde ve köylerinde sonuç netleşmedi. Seçimin tekrar yapılacağı yerler neresi araştırılırken yarın sandık başına gidecek olan vatandaşlar saat kaçta başlıyor, kaça kadar oy kullanılacak aramasını yaptı.

Yerel seçim sonuçlarının ardından bazı ilçelerde ve beldelerde seçim tekrarlanma kararı alındı. Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri gibi yerlerde yenilenirken saat kaçta, seçmen kağıdı zorunlu mu gibi sorular gündeme geldi.

2 Haziran günü Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde sandığa gidilecek.

2 Haziran seçimlerinde 08.00 ile 17.00 aralığında oy kullanılacak - 1. Resim

Yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar sürerken, sürenin uzunluğu YSK'Ya bağlı olacak.

SAAT KAÇA KADAR OY KULLANILACAK?

Vatandaşlar 08.00-17.00 aralığında oy verebilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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